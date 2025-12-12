自民党の磯崎仁彦参院国対委員長は12日、立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長と会談し、2025年度補正予算案を16日の参院予算委員会で採決する日程を提案した。両氏は同日に集中審議と締めくくり質疑を行うことでは合意した。