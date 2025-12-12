12日午前11時44分頃、青森県東方沖を震源とする地震が起き、北海道や青森などで震度4を観測しました。この地震で一時、津波注意報が発表されましたが、午後2時5分に解除されました。地震火山部管理課・清本真司地震津波対策企画官：すでに、北海道・三陸沖後発地震注意情報の防災対応をとる期間になっておりますので、地震への備えなどの確認を行っていただきたい。午前11時44分頃、青森県東方沖を震源とするやや強い地震があり、