司法試験に合格したフリーアナウンサーでタレントの山本モナ（49）が12日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。法律家として取り組みたいことを明かした。山本は先月、自身のインスタグラムで司法試験に合格したことを報告。弁護士を目指した理由を聞かれると、山本は自身の過去のスキャンダルを念頭に「いろんな意味でいろんな経験を私はしていて、大きな失敗もして」と苦笑い。「