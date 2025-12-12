女優でタレントの井上和香が、12月11日までに自身のInstagramを更新。「20年以上ぶり」に実家の小料理屋で働いたことを報告し、ファンから驚きの声があがっている。2002年10月に月刊誌『BOMB』でグラビアデビューした井上は、“癒し系” として活躍した、言わばレジェンドグラドル。女優としても活躍し、私生活では2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚し、2015年に長女、2024年に長男を出産している。井上は《先日私たち家族に