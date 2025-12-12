【モデルプレス＝2025/12/12】モデルで女優の久間田琳加が12月11日、自身のInstagramを更新。膝上20センチ以上のミニ丈コーディネート公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳女優「スタイル異次元」膝上20cm以上ミニ丈から美脚スラリ◆久間田琳加、冬コーデで“りんか丈”美脚披露久間田は「冬も出してくよーーー」とコメントし、街中ショットを投稿。チェック柄のコートに膝上20センチ以上の通称“りんか丈”のボトムスを合わせ