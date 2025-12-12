◆女子プロゴルフ新人戦加賀電子カップ最終日（１２日、千葉・グレートアイランドＣ＝６５２５ヤード、パー７２、賞金総額１５００万円、優勝２７０万円）最終ラウンドが行われ、２位で出た１８歳の藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）が７０で回り、通算９アンダーで優勝を果たした。首位で出た１８歳の伊藤愛華（埼玉栄高）は７７と落とし、通算４アンダーで２位。ジ・ユアイ（中国）、千田萌花（代々木高）はともに７３で回