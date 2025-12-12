昭和52（1977）年に発売した「ビックリマン」。昭和60（1985）年には「ビックリマン 悪魔ＶＳ天使シリーズ」が登場し大ヒット商品になりました。そんな「ビックリマン」世代に刺さるサービスが始まります。それが、今回紹介する生成AIサービス 「ビックリマンAI名刺メーカー」です。ビックリマン40周年を記念しスタートする本サービスは、ユーザーが自身の顔写真をアップロードすると、生成AIがビックリマンの世界観にあった画像に