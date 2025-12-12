女優のグレン・クローズ(78)が、「あまりにも無知」でロバート・レッドフォードさんとデートをしたことがあると気づいていなかったという過去を明かした。今年の9月に89歳で他界したロバートと、1984年の『ナチュラル』で共演したグレンは、撮影後にロバートから誘われ「とてもロマンチックなレストラン」にディナーに行ったものの、それがデートだとは気づいていなかったのだ