【人気エピソードをマンガ化！】今回は神奈川県の30代男性の面接エピソードを紹介。必死に自己アピールするも「うちは殺しはやってません」と言われた男性の結末は――。なんと完全に勘違いされてしまった。たしかに「折衝」は話し言葉ではあまり使わない。それでも、面接シーンという場面なら伝わりそうなものだが……。説明しても無駄な様子結局意図は伝わらず、男性がおかしなことを言っている、みたいな空気になってしまったよ