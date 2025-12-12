今日12日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。令和7年第49週(12月1日から7日まで)のインフルエンザの定点当たり報告数は「38.51」でした。前の週より減ったものの、依然として高い水準で、引き続きしっかりとした感染対策が必要です。インフルエンザ報告数前週よりわずかに減少も依然高い水準今日12日に厚生労働省が発表した「インフルエンザに関する報道発表資料」によりますと、令和7年第49