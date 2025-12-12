新国立劇場バレエ団は、英国のウィル・タケットが新たに振り付けた「くるみ割り人形」を１９日から上演する。同団との創作は２０２３年の「マクベス」以来。夏のロンドン公演で自信を付けたダンサーたちと、楽しい「師走の風物詩」を創造しそうだ。（編集委員祐成秀樹）チャイコフスキーのきらびやかな音楽にのせて、少女クララが聖夜に見た夢を描く。「１６歳の頃から踊っています」とタケット。「（主要な登場人物の）ドロ