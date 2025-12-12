落語家の桂文枝（82）が12日、都内で「桂文枝新春特撰落語会2026」の取材会を行った。1966年に入門し、今年12月で落語家生活60年目となった。82歳を迎えて「これからが勝負で、落語を忘れないようにしっかり稽古して臨みたい」と意気込んだ。これまでの活動を振り返って「『ヤングタウン』という深夜番組に出て、『新婚さんいらっしゃい！』を51年やって、新しいメディアの中でやっていろいろできたと思います」と話した。しかし「