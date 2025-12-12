E8系に統一JR東日本は2025年12月12日（金）、来年3月14日（土）に実施するダイヤ改正で、東北・山形新幹線「つばさ」の所要時間を短縮すると発表しました。【画像】これがスピードアップする「つばさ」の運転時刻です東北・山形新幹線は現在、最高速度275km/hのE3系と最高速度300km/hE8系で運転されていますが、今後E8系に統一される予定です。現在、再速達の「つばさ」は東京〜山形間を2時間22分、東京〜新庄間を3時間7分で