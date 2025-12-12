強風が見込まれるとして、JR秋田支社は14日（日）、15日（月）の列車運行の見通しを発表しました。列車に遅れや運休が生じる可能性があるのは、羽越線と五能線です。＜羽越線＞秋田駅－酒田駅（山形）＜五能線＞東能代駅－弘前駅（青森）この区間では、14日（日）の夕方から15日（月）は終日、遅れや運休が生じる可能性があります。バスなどによる代行輸送は行われません。JR秋田支社は、今後の天候によっては列車