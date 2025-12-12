JR西日本は、2026年3月14日（土）のダイヤ改正を発表しました。 【画像を見る】これが227系Uraraの外観・車内 このうち、岡山エリアの在来線について、227系「Urara」が山陰本線に運行区間を拡大するということです【画像①外観画像②車内】。 新たに運行開始となる区間は、以下の区間です。・伯備線：新郷～伯耆大山・山陰本線：伯耆大山～西出雲