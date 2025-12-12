U-16 Ｊリーグ選抜の国内合宿が最終日を迎えた。Ｊリーグのグローバルフットボールアドバイザーとして、今回の活動で監督を務めたロジャー・シュミット氏は「選手たちは本当によくやってくれました。私自身、育成年代を指導するのは初めてでしたが、楽しむことができました」と5日間に及ぶ活動を総括した。今年10月にＪリーグ海外指導者招聘プロジェクトが始動し、シュミット氏はグローバルフットボールアドバイザーに就任。「