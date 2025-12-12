日本サッカー協会（JFA）は12日、2025 SBSカップ国際ユースサッカーに臨むU−18日本代表のメンバーを発表した。山口智監督の初陣となる2025 SBSカップ国際ユースサッカーは今月15日から21日にかけて静岡県内で開催され、U−18日本代表は18日に静岡ユース、20日にU−18スペイン代表、21日にU−18オーストラリア代表と対戦する。メンバーはJリーグのユースチームに所属している選手が大半を占める構成に。すでにトップチームデ