フェイエノールトは11日、ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第6節でFCSBの本拠地に乗り込み、3−4と逆転負けを喫した。試合後、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督は、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、試合結果への失望を露わにした。ここまで1勝4敗とELで波に乗り切れていないフェイエノールトは、勝ち点で並ぶFCSBの本拠地に乗り込んだ今節、序盤の11分にセットプレーから失点したものの、前半終