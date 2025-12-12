航空自衛隊小松基地から飛び立った輸送用の航空機が、所属する鳥取県の美保基地に向かう途中、アンテナの一部を落下していたことがわかりました。航空自衛隊小松基地によりますと、10日、機材を運ぶため、東京都の硫黄島基地を経由して鳥取県の美保基地に向かっていた美保基地所属の輸送用航空機からアンテナの一部がなくなっていたことがわかりました。11日午前11時ごろ、航空機を点検して気づいたもので、落下したのは航空機の胴