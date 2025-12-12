俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は６日に第８話「７人」が放送された。キング（間宮）らが忘れていた元クラスメート「ドの子＝瀬戸紫苑」の存在が判明。過去の動画の中で将来の夢はピアニストだと語っており、主題歌「アゲハ蝶」とともに流れるＯＰ映像にたびたび登場していた「ピアノを弾く人物」の伏線が回収された。ＯＰ映像の中には、まだ本編で流れていないシーンが残ってい