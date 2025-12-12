ヤクルトの石川雅規（45）が12日、都内の球団事務所で契約更改を行い、今季推定年俸4000万円から20％減の3200万円でサイン。3年連続で減額となった。石川は「来季もスワローズで必死に頑張っていきたいと改めて思いました。ダウンはダウンなんですけど契約させていただいたので、しっかり結果としてだせるようにまた一つスイッチが入った」とコメントした。球界最年長である石川は、プロ24年目の今季、8試合に登板し2勝4敗、防御率