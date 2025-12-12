【北京共同】新華社電によると、中国広東省深センで11〜12日にアジア太平洋経済協力会議（APEC）の高官会議が開かれ、中国は来年の議長国として加盟国・地域と協力してアジア太平洋地域の発展に取り組む考えを表明した。