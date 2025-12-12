Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１２日、元日本代表ＤＦ槙野智章氏（３８）の新監督就任を発表した。槙野氏は、広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレーし２０２２年シーズンを最後に引退。指導者に転身し、今月にＪリーグの監督に必要なプロライセンスを取得した。クラブを通じて「僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。最高のお祭り、最高のエンタ