【モデルプレス＝2025/12/12】モデルの佐藤晴美が12月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。7年ぶりに前髪をカットする姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳LDH所属美女「新鮮」7年ぶりに前髪復活◆佐藤晴美、7年ぶりの前髪佐藤は「実は7年ぶりに前髪を」とハサミの絵文字を添えて投稿。鏡越しに撮影したケープ姿の自撮りショットを公開した。長く伸ばしていた前髪をカットし、新しい雰囲気を楽しむ様子を披露した。◆