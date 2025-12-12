フレッシュな次世代のジュニアたち総勢27名が出演する『ジュニア Showcase 2025 新星-SHINSEI-』が開催中。12⽉9⽇（⽕）東京グローブ座で⾏われた公開ゲネプロから本ステージのみどころを、記者会⾒のコメントを交えながらレポートします。ジュニアグループの再編など、⼤きな変化があった2025年──。STARTO ENTERTAINMENTの歴史を継承し、未来を担う新たな新星たち総勢27名が東京グローヴ