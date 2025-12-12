臨時列車で使用する車両 JR西日本は12日、宇野みなと線の茶屋町駅（倉敷市）ー宇野駅（玉野市）の臨時列車の毎日運行を2026年3月14日のダイヤ改正後も継続することを明らかにしました。 宇野みなと線の臨時列車は、2025年3月15日から毎日2往復しています。瀬戸内国際芸術祭で利用者の増加が見込まれたことから運行が始まりました。 瀬戸芸終了後も運行が続いていて、一定の利用者がいることから、ダイヤ改正後