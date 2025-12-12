◇新人戦加賀電子カップ最終日（2025年12月12日千葉県グレートアイランドC＝6525ヤード、パー72）首位と2打差の2位から出た藤本愛菜（18＝ヤマエグループHD）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算9アンダーで逆転優勝を飾った。藤本は2度目の挑戦だった11月の最終予選会を3位で突破。これがプロ初優勝となる。単独首位スタートの伊藤愛華（18＝フリー）は77と崩れて4アンダーで2位に終わった。ジ・ユアイ（21＝中国