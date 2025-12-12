タレントの福田彩乃(37)が12日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。今年は人気芸能人の出産報告が相次ぎ、列島が祝福に包まれている。福田は「私ごとですが、先日無事に第二子を出産しました。母子共に元気に過ごせています」と発表。「退院して、早速3歳と0歳の2人育児がスタート。もうすぐ10歳になる長女（ウィル）も張り切って見張り番をしてくれています」と、長男や愛犬の様子ついても明かし、「1日があ