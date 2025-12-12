日本には歌舞伎・能など歴史ある伝統芸能が多数存在する一方で、世界の富裕層に向けた“文化をエンターテインメントとして体験できる形”で再編集された国際的SHOWは、まだ確立されていません。本プロジェクトは、歌舞伎宗家の十三代日市川團十郎さんと、世界的ダンスアーティストケントモリさんが舞を通じて出逢ったことから始まります。KABUKI ARTLIVE Episode.0「THE BUSHIDO -舞志道-」宮川町歌舞練場での記者会見