けさ、千葉県大網白里市の古民家の敷地で、この家を所有する男性が、銅板を盗もうとしていた男に胸を蹴られました。男は車で逃走していて、警察は強盗事件として捜査しています。警察によりますと、きょう午前6時55分ごろ、千葉県大網白里市北今泉の古民家で、この家を所有する男性が、リフォームのために家に訪れたところ、敷地の入り口の門のひさしから銅板をはぎ取っている男を発見。男性が「何をしているんだ」と声をかけたと