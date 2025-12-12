スノーボードW杯ハーフパイプ開幕戦の男子で優勝した平野歩夢。左は2位の戸塚優斗、右は3位の平野流佳＝12日、中国の張家口・密苑（共同）【張家口共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は12日、中国の張家口・密苑でハーフパイプ開幕戦の決勝が行われ、男子は北京冬季五輪覇者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が93.50点で制した。W杯通算8勝目。戸塚優斗（ヨネックス）が2位、W杯3季連続種目別制覇中の平野流佳（INPEX）が