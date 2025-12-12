お笑い芸人の小籔千豊（52）が12日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。歌手美川憲一（79）に敬意を表した。美川は10日、都内で記者会見し、11月に公表したパーキンソン病が判明した経緯や闘病生活、今後の歌手活動などについて語った。人生初の大病に少し気弱になりながらも「回復は60％。でもしぶとく生きるわ。歌うわよ〜」と宣言。これまではファンのために歌ってきた