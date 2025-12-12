基軸通貨として絶対的な価値を持ってきた米ドルに対し、近年では代替通貨に注目が高まっています。しかし人民元、ユーロなどへの資本分散が進んでもなお、米ドルから脱却できない現実があります。その理由には、現在の政治・経済状況によって形成された安定志向が影響していると考えられるようです。本記事は、塚本憲弘氏の著書『資産運用の論点2026』（日経BP）より、国際通貨の勢力図を中心に最新のトレンドを解説します。米ドル