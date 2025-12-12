私はネネ。夫イタル、中3の息子ユウスケと3人暮らしです。夫からの「料理をしない宣言」に腹を立てた私。翌日パート仲間たちに夫への不満をグチると、「旦那って家事をしないよね〜」と共感してくれました。しかし私が「手作りで一汁一菜を用意してほしい」と思っていることを言うと、パート仲間たちは驚愕。「レトルトや惣菜で十分だ」「作ってもらえるだけでありがたい」と言われました。私は自分の要求が多すぎたのかと戸惑い、