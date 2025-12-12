JR東海によりますと、東海道線は12月12日午後1時52分頃、用宗駅で線路付近より煙が確認されたため、静岡駅～島田駅間の上下で運転を見合わせています。 このため、列車に遅れが出ています。 運転再開は午後2時45分頃の見込みということです。