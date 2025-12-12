ロックバンドLUNA SEAのギタリストSUGIZO（56）が12日、X（旧ツイッター）を更新。同日開催予定のライブのため訪れている宮城県石巻市に地震による津波注意報が発令されたことを受け、ファンに注意をうながした。12日午前11時44分ごろ、青森県東方沖を震源地とする地震が発生。気象庁は北海道太平洋沿岸部中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報を出した。地震の規模はマグニチュード（M）6.7（推定値）で、北海道・