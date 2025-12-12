楽天の早川隆久投手（２７）が１２日、都内で行われた「ＡＢＥＴＴＥＲＦＵＴＵＲＥＴＯＧＥＴＨＥＲ」チャリティイベントＷｉｔｈ楽天モバイルに出席。ヴィッセル神戸のＦＷ宮代大聖、ＭＦ鍬先祐弥らとトークセッションなどを行った。早川は２選手と初対面ではあったが、「今シーズンも何試合か現地の方で観戦させてもらった」とサッカー好きな一面も持つ。「基本的にはアスリート目線で見る」といい、「冬のスポーツっ