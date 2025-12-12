プロ野球、現役ドラフトが2025年12月9日に開催され、12選手の移籍が決まった。イースタン・リーグの盗塁王、楽天→広島に移籍その実績はさまざまだ。ソフトバンクから楽天に移籍する佐藤直樹は今季自己最多の104試合出場。リーグ連覇の立役者となった。佐藤を放出したソフトバンクはロッテから左腕の中村稔弥を獲得。主にリリーフで通算99試合登板している。一方で1軍での実績が皆無に近い選手も。獲得した球団は伸びしろに大きな