第２子誕生で育休中のフジテレビ・榎並大二郎アナウンサーが、激変した姿を見せた。１２日までに同局の酒主義久アナウンサーのインスタグラムに登場。酒主アナは「健康診断に来た榎並さん。育休中にすんごいワイルド」とつづり、口やあごにヒゲをはやして変ぼうした榎並アナとの２ショットをアップした。フォロワーは「めちゃくちゃワイルドになってる」「誰かと思ったら榎並さん〜びっくりした！！」「榎並さ〜ん！アラブ