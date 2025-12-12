巨人は１２日、２０日にジャイアンツタウンスタジアムで開催される「共立メンテナンスｐｒｅｓｅｎｔｓ女子野球Ｇタウン杯」に、株式会社サンリオの人気キャラクターで、全日本女子野球連盟スマイルアンバサダーの「ハローキティ」が来場し、始球式を務めると発表した。同大会は、女子野球界では異例の有料興行として行われ、関東地区の１２チームが参加するリーグ戦「ヴィーナスリーグ」の上位チームである埼玉西武ライオンズ