レスリングで五輪２大会連続金メダルを獲得し、今年１０月に現役を引退した金城（旧姓・川井）梨紗子さんが１２日に自身のインスタグラムを更新し、第２子男児の出産を発表した。「ご報告です」と書き出し「２０２５年１２月１０日第二子となる男の子を出産しました」と報告し、赤ちゃんの写真をアップ。「これからは妻として、２児の母として、コーチとして益々（ますます）パワフルになりたいと思っております」とメッセー