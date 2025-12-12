第９８回センバツ高校野球大会（２０２６年３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠の各地区候補９校が１２日、日本高野連より発表された。北海道地区からは、秋季北海道大会８強の士別翔雲が初選出された。２１世紀枠については９校のうち２校が、一般選考とともに来年１月３０日の選考委員会で決定する。同校は、士別と士別商が統合し、２００７年に新設された道立校。野球部も同年に創部した。夏の北北海道大会初勝利を挙げた