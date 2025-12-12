来春のセンバツ高校野球（３月１９日から１３日間、甲子園）における全国９地区の２１世紀枠候補校が１２日、発表された。東北地区からは、楽天で来季プロ２０年目をむかえる岸孝之投手の出身校である名取北（宮城）が選出。今秋は県大会で３位に入り、東北大会に春秋通じて初出場を果たした。来年１月３０日の選考委員会で、全国９地区の候補校の中から２１世紀枠で出場する２校が選ばれる。名取北は１９７９年創立の公立共学