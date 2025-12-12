来春の第９８回センバツ高校野球大会（２０２６年３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠の各地区候補９校が１２日、日本高野連より発表された。２１世紀枠については９校のうち２校が、一般選考とともに２６年１月３０日の選考委員会で決定する。【２１世紀枠地区別代表校】■北海道士別翔雲（道立）冬は氷点下２５度を下回る豪雪地帯。出場すれば歴代で日本最北の出場校になる。ここ３年間の公式戦で躍進目覚ましい成績を残