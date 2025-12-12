■これまでのあらすじ夫のきつい言葉に心を削られていた妻は、ひそかに確認した宝くじが3億円当選していると知り、この事実だけは夫に伏せておこうと決意する。家計にも口を出す夫は、息子の習いごとの値上げを伝えると妻のお小遣いで補うと勝手に決め、「お茶会なんて無駄」と息抜きの時間まで否定する。気持ちが沈む中、妻はお茶会がコーヒーだけになった事情をママ友に明かし、「それでも続けたい」と本音をこぼすと、温かい言