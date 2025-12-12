きのう夜、千葉県茂原市の交差点で男性が倒れているのが見つかりました。現場の状況などから車にひかれたとみて、警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。きのう午後10時半ごろ、茂原市高師の交差点で「男性が路上に倒れている」と通行人から119番通報がありました。警察によりますと、30代の男性が横断歩道を渡っていた際、右から車がぶつかったということです。男性は頭がい骨骨折と肋骨骨折の重傷です。救急隊