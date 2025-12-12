日本高野連は12日、第97回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。出場2校は一般選考の30校とともに、来年1月30日の選考委員会で決定する。【21世紀枠候補9校】北海道＝士別翔雲（公立）東北＝名取北（公立）関東・東京＝上尾（公立）北信越＝若狭（公立）東海＝四日市（公立）近畿＝郡山（公立）中国＝山口鴻城（私立）九州＝長崎西（公立）【9校詳細】・士別翔雲（北海道）07年創立