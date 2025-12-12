東京・上野東照宮にて、年末の風物詩「黒豆奉納式」が行われ、俳優の松平健さんが登壇しました。【写真を見る】【松平健】「多くの方に笑顔をいただいた」今年の漢字は“輝” 笑顔呼ぶマツケンサンバを「ずっとやっていければ」奉納式は、篠山藩（現在：兵庫県丹波篠山市）が江戸幕府に、丹波黒豆を献上したという史実を再現。一昨年、約160年ぶりに復活させたイベントです。会場である、徳川家ゆかりの上野東照宮には、ドラマ「