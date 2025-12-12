一部列車は所要時間短縮JR東海は2025年12月12日、来春のダイヤ改正の概要を発表しました。東海道新幹線は、「のぞみ」の1時間当たりの最大本数がこれまでより1本多い13本に増えます。【時刻表】「のぞみ13本ダイヤ」を見る（画像）ダイヤ改正は、2026年3月14日（土）に実施。このなかで東海道新幹線「のぞみ」は、利用の多い日に臨時「のぞみ」を増やし、1時間に最大13本を運転します。この「のぞみ13本ダイヤ」は、下り東京