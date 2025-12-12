【DMMブックス SUPER SALE】 開催期間：12月12日～2026年1月14日 【拡大画像へ】 DMM.comの電子書籍サービス「DMMブックス」は、12月12日から2026年1月14日までの期間、最大71％ポイント還元をはじめとする「DMMブックス SUPER SALE」を開催する。 本キャンペーンは、年末年始をはじめとした冬休みの時期に実施する大規模なポイント還元キャンペーン。期間中は、